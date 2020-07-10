جامعة الإسكندرية تُعد نموذجًا تدريبيًا مبتكرًا للتعلم عن بعد

انتهت وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد، بجامعة الإسكندرية، من إعداد فريق جديد من المدربين على نظام مودل، تماشيًا مع الوضع الراهن في التعامل مع أزمة فيروس كورونا المستجد، وضرورة التحول إلى استخدام النظم المختلفة للتعلم عن بعد، من خلال نظام ثابت معتمد لاستمرار العملية التعليمية بشكل كفء للجامعة.

وأوضح الدكتور هشام جابر، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أن الجامعة انتهت من إعداد مجموعة كبيرة من المقررات التى تعد نماذج مماثلة للتخصصات المختلفة بالجامعة، وجرى إعدادها بشكل مشرف وشديد الإحترافية، لافتًا إلى أن الوحدة من خلال دورتين متتاليتين انتهت من إعداد ٤٨ مدربًا، وبلغ عدد المتدربين على استخدام نظام مودل 517 متدربًا، من مختلف التخصصات بالجامعة ويمكنهم فى الفترة المقبلة دعم زملائهم في الكليات والمعاهد المختلفة.

وأضاف أن جامعة الإسكندرية لها دور الريادة في التدريب بهذا النموذج المبتكر، تدريب (مودل) على نظام إدارة التعلم (مودل) ذاته تمهيدًا لتعميمه كنظام موحد يتميز بالعديد من الخصائص التي تدعم المستخدمين في تقديم مقرراتهم بالشكل المناسب للتخصصات المختلفة.

وقالت الدكتورة غادة الخياط، مدير وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد بالجامعة، أن التدريب مستمر لباقى أعضاء هيئة التدريس بجميع كليات ومعاهد الجامعة بنفس النهج، على المقررات المزمع طرحها خلال العام الجامعي المقبل.

وأشارت إلى أن الدورات قام بتقديمها والإشراف عليها فريق من جامعة الإسكندرية جرى تدريبه على الوظائف المتقدمة لنظام Moodle في جامعة يوتا الأمريكية، من خلال أنشطة مركز تميز المياه بالجامعة، بالإضافة إلى أعضاء من وحدة الإبتكارات التربوية والتعلم عن بعد.