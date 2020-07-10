"الوزراء" يوثق ما تم إنجازه منذ تولى السيسى تحت عنوان "حصاد 6 سنوات..يونيو2014- يونيو 2020"

أصدر مجلس الوزراء مجلدا يوثق ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، مسئولية البلاد منذ 6 أعوام، تحت عنوان "حصاد 6 سنوات (يونيو 2014- يونيو 2020).

وأوضح الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد يسجل أهم الإنجازات الرئاسية التي شهدتها مصر خلال الفترة الماضية في مختلف القطاعات، لافتا إلى أن مصر أحرزت تقدمًا ملحوظًا في مسيرة التنمية على كافة الأصعدة، بما يشمل رفع مستوى معيشة المواطنين، وتطبيق برنامج جاد للإصلاح الاقتصادي يستهدف دعم دور القطاع الخاص في التنمية، وتحفيز إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال، فضلاً عن المضي قدماً بتحسين خدمات الإسكان، والتعليم، والصحة، والنقل، وشبكات الحماية الاجتماعية، مشيرا إلى أن مصر أولت كذلك اهتمامًا بالغًا بتعزيز التعاون الدولي مع المؤسسات الدولية والتعاون الثنائي مع الدول الصديقة، بما مكنها من المضي قدمًا بخطوات متسارعة في مسيرة التنمية.

وقال مدبولى: يعرض المجلد أهم الإنجازات التي تحققت، لافتاً إلى أنه تم الانتهاء من نحو (14762) مشروعاً منذ تولي الرئيس السيسي وحتى 30/6/2020، بتكلفة تقديرية بلغت نحو (2207.3) مليار جنيه مصري، كما يتم تنفيذ نحو (4164) مشروعاً بتكلفة تقديرية تبلغ (2569.8) مليار جنيه مصري.وقالت المهندسة راندة المنشاوى، مساعد أول رئيس الوزراء، والمشرفة على إعداد المجلد: فيما يتعلق بتهيئة المناخ الملائم للاستثمار، والنهوض بالقطاعات الاقتصادية، فقد تمت الإشارة فى المجلد إلى أن الحكومة المصرية أولت اهتماما بالغًا بتهيئة المناخ المناسب للاستثمار من خلال العمل على توفير بنية تحتية جاذبة للاستثمار، بما يساعد على توفير المزيد من فرص العمل، ويساهم في رفع معدلات النمو الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة، لافتة إلى أن عدد المشروعات الاستثمارية المنفذه في ذلك الإطار بلغ (39) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (4827.9) مليون جنيه مصري.

وتتمثل أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في تشكيل المجموعة الوزارية الاستثمارية برئاسة رئيس مجلس الوزراء للعمل على تشجيع الاستثمار، وتذليل ما يواجه المستثمرين من عقبات، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة بمراكز خدمات المستثمرين (563.88) مليون جنيه مصري، كما بلغ إجمالي الاستثمارات المقدمة بالمناطق الاستثمارية الثلاث بالصف، وبنها، وميت غمر، (3024.73) مليون جنيه مصري، في حين بلغ إجمالي الاستثمارات الخاصة برفع كفاءة البنية الأساسية وتطوير المنطقة الحرة العامة بمدينة نصر (658.54) مليون جنيه مصري.

وفي مجال الاهتمام بتطوير المشروعات المتعلقة بالتجارة والصناعة، أشار المجلد إلى أن إجمالي عدد المشروعات المنفذه بلغ (89) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (47182) مليون جنيه، وجاري العمل على تنفيذ (15) مشروعاً بتكلفة تقدر بنحو (5.9) مليون جنيه.وأوضح المجلد أن أهم الإنجازات المتعلقة بذلك الإطار تتمثل في ضخ جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة (29.6) مليار جنيه في صورة قروض لتمويل المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر بإجمالي (27.3) مليار جنيه بالإضافة إلى (2.3) مليار جنيه لمشروعات البنية الأساسية والتنمية المجتمعية، وقد تم الانتهاء من المرحلة الأولى من مدينة الجلود بالروبيكي بإجمالي تكلفة بلغت (2.2) مليار جنيه، كما تم تنفيذ وتشغيل (501) وحدة صناعية جاهزة، بإجمالي تكلفة بلغت (955) مليون جنيه.وأكدت المهندسة راندة المنشاوى أن المجلد لفت إلى أن الجهود التنموية خلال الفترة الماضية انعكست بشكل إيجابي على قطاع الزراعة، مما ساعد على تحقيق النهضة الزراعية، حيث جاء مشروع استصلاح المليون ونصف المليون فدان ومشروعات الصوب الزراعية الكبرى، ومشروع المليون رأس ماشية، وإحياء مشروع البتلو، والمشروعات الكبرى التي تحققت في مجال تنمية الثروة السمكية لسد الفجوة الغذائية وتقديم أشكال الدعم للفلاح في طليعة الإنجازات، مؤكدة أنه قد تم خلال هذه الفترة تنفيذ (224) مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت (17000.1) مليون جنيه.

وفيما يتعلق بقطاع البترول والثروة المعدنية، أوضح المجلد أن مصر نجحت خلال فترة الرئيس السيسي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الغاز والعودة للتصدير، حيث تم خلال تلك الفترة تنفيذ (115) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (15261) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (44) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (11787) مليون جنيه.وقد تمثلت أهم الإنجازات في الزراعة في توقيع (84) اتفاقية بإجمالي استثمارات بلغت (14.8) مليار دولار، فضلاً عن تشغيل (37) مشروعا لتنمية حقول الغاز والزيت لإضافة (372) مليون برميل زيت متكثفات، إلى جانب تشغيل (202) مركز توزيع بالمدن الجديدة لتوزيع أسطوانات البوتاجاز، وكذلك توصيل الغاز الطبيعي إلى حوالي (5.1) مليون وحده سكنية، فضلأً عن تشغيل (992) محطة تموين للسيارات، كما تم سداد مستحقات الشركاء الأجانب المتراكمة عن فترات سابقة، وهو ما أدى إلى تخفيض حجم المستحقات إلى رقم غير مسبوق ليصل إلى نحو (900) مليون دولار عام 2018/2019.

وأكد مجلد حصاد ما تم إنجازه منذ تولى الرئيس أن الدولة حرصت خلال تلك الفترة على اتخاذ العديد من الإجراءات التي تستهدف مساندة قطاعي السياحة والآثار، بشكل مباشر وغير مباشر، سواء من خلال القيام بحملات ترويجية، أو دعم البنك المركزي للفنادق والمنشآت السياحية، أو من خلال التوسع في الأسواق السياحية، أو من خلال تنفيذ العديد من مشروعات تطوير وترميم الآثار، حيث تم تنفيذ نحو (101) مشروع في قطاع السياحة بإجمالي استثمارات بلغت (410) ملايين جنيه مصري، كما تم تنفيذ (72) مشروعاً في قطاع الآثار بإجمالي استثمارات بلغت (2981) مليون جنيه، وجار تنفيذ (22) مشروعاً بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (22021) مليون جنيه مصري.وأوضحت المهندسة راندة المنشاوي، مساعد أول رئيس مجلس الوزراء، أن المجلد تناول أيضاً جهود الدولة خلال السنوات الـ 6 الماضية في الارتقاء بمستوى معيشة المواطنين المصريين وتوفير حياة كريمة لهم، حيث أوضح أنه نظرًا لإيمان الحكومة المصرية بأن الاهتمام بالتنمية البشرية والارتقاء بالعنصر البشري يمثل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة، فقد أولت الحكومة المصرية اهتمامًا خاصًا بمجالات الصحة، والتعليم قبل الجامعي، والتعليم العالي.وعرض المجلد جانباً من أهم الإنجازات المرتبطة بذلك الإطار، وتشمل تنفيذ (960) مشروعاً في مجال الصحة والسكان بإجمالي استثمارات بلغت (81290) مليون جنيه مصري، وقد تمثلت أهم الإنجازات في تنفيذ نحو (200) مشروع متعلق بتطوير المستشفيات والمعاهد الطبية ومراكز الخدمات الطبية المتخصصة، كما تم تنفيذ (40) مشروعاً مرتبطا بهيئة الإسعاف المصرية، ونحو (19) مشروعاً قوميا للمستشفيات النموذجية، ذلك إلى جانب تطوير الوحدات الصحية، وتنفيذ نحو (25) مبادرة داخل جمهورية مصر العربية و (13) مبادرة لدعم القطاع الصحي بأفريقيا.كما أشار المجلد إلى أنه تم تنفيذ (5026) مشروعاً في مجال التعليم قبل الجامعي بإجمالي استثمارات بلغت (31289) مليون جنيه مصري، حيث تم تنفيذ (4858) مشروع مباني مدرسية بمختلف المراحل التعليمية لإضافة نحو (74004) فصول دراسية جديدة، كما تم محو أمية (3) ملايين مواطن خلال الفترة من 2014 حتى 2020، كما تم تدريب نحو (2.2) مليون معلم وكادر إداري، كما تم إنشاء (1109) مدارس فنية جديدة بالإضافة إلى (11) مدرسة تكنولوجية تطبيقية جديدة، ذلك إلى جانب إنشاء (45) مدرسة مصرية يابانية تم تشغيل (41) منها.ولفت مجلد حصاد ما تم إنجازه، منذ تولى الرئيس السيسى المسئولية، إلى أنه تم أيضاً تنفيذ (1484) مشروعاً في مجال التعليم العالي بإجمالي استثمارات بلغت (17157.69) مليون جنيه مصري، وجار تنفيذ نحو (442) مشروعاً آخر، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في: قيد نحو (3) ملايين طالب بالجامعات والمعاهد الحكومية، وحصول (1200) مبعوث على درجات جامعية عليا في تخصصات تواكب التنمية الوطنية، منها الذكاء الاصطناعي، والهندسة النووية. كما استفاد نحو (18) مليون مريض من الخدمات المقدمة بالمستشفيات الجامعية.

وفي إطار الاهتمام بتوفير حياة كريمة للمواطنين المصريين، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل، أكد المجلد أن الحكومة أولت اهتمامًا بالغًا بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية، وتطوير منظومة التموين، خاصة فيما يتعلق بتأمين احتياجات البلاد من السلع الغذائية، ورفع جودة الخبز البلدي المدعم، وتخفيض فاقد القمح الذي بلغ نحو (102) مليون طن نتيجة سوء التخزين.

ففيما يتعلق بتطوير منظومة التموين فقد تم تنفيذ (181) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (5430.1) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (34) مشروعاً بإجمالي استثمارات تبلغ (13142) مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في زيادة الدعم المالي المنصرف للمواطنين المدرجين تموينيًا إلى نحو (89) مليار جنيه عام 2018/2019 لعدد (70) مليون مستفيد، وزيادة قيمة الدعم الشهري للفرد من (15) جنيها إلى (50) جنيها، بالإضافة إلى زيادة القدرة التخزينية المتطورة داخل البلاد إلى (3.1) مليون طن قمح سنويًا من خلال مشروعات الشركة المصرية القابضة للصوامع والتخزين، هذا إلى جانب افتتاح (4351) منفذا جديدا لمشروع جمعيتي، وجار افتتاح (617) فرعا جديدا، وكذلك توفير (162) سيارة تحيا مصر لتوزيع السلع موزعة على كافة أنحاء الجمهورية.وفيما يتعلق بتطوير منظومة الحماية الاجتماعية فقد تم تنفيذ (392) مشروعاً بإجمالي استثمارات بلغت (83376.5) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (42) مشروع بإجمالي استثمارات تبلغ (661.1) مليون جنيه، وقد تمثلت أهم الإنجازات المحققة في ذلك الإطار في إطلاق برنامج تكافل وكرامة في مارس 2015، وقد وصل عدد المستفيدين من البرنامج إلى أكثر من (2.9) مليون أسرة بما يشمل أكثر من (9.6) مليون فرد، إلى جانب تجهيز وتأثيث مساكن للأسر الأولى بالرعاية بالمرحلة الأولى والثانية بإجمالي استثمارات بلغت (286.957) مليون جنيه، فضلاً عن توفير مبلغ (326) مليون جنيه كمساعدات استثنائية لشمال سيناء ليصبح إجمالي ما تم توفيره من دعم نقدي غير مشروط على مستوى الجمهورية (38.79) مليار جنيه.

وفي مجال تطوير البنية الأساسية، وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، أشار المجلد إلى أنه تم تنفيذ العديد من المشروعات في مجالات الإسكان، ومياه الشرب والصرف الصحي، والطرق، وتطوير المناطق غير الآمنة، وغير المُخططة، حيث بلغ إجمالي الاستثمارات المنفذة في قطاع الإسكان وتطوير العشوائيات نحو (107.27) مليار جنيه، وقد تم الانتهاء من تنفيذ (627.6) ألف وحدة، وجارى تنفيذ (388.35) ألف وحدة بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (98.4) مليار جنيه.

وقد تمثلت أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في: توفير (414) وحدة للإسكان الاجتماعي، كما تم الانتهاء من نحو (165.958) ألف وحدة في مشروع المناطق غير الآمنة بإجمالي تكلفة بلغت (41) مليار جنيه، ذلك إلى جانب الانتهاء من (41.4) ألف وحدة في مشروعات دار مصر، ونحو (2.232) ألف وحدة في مشروع سكن مصر، ونحو (4.032) ألف وحده في مشروع جنة.كما تم تنفيذ نحو (1121) مشروعا في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، بإجمالي استثمارات منفذة بلغت نحو (78302) مليون جنيه مصري، وجار تنفيذ (668) مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (110911) مليون جنيه، وتتمثل أهم الإنجازات المنفذة في ذلك الإطار في تنفيذ (118) محطة تنقية مياه سطحية، و(58) مشروعا لمد وتحسين شبكات مياه الشرب بالمدن والقري، ونحو (63) محطة معالجة مياه جوفية، ونحو (15) محطة تحلية مياه البحر، ونحو (595) مشروعا للصرف الصحي، و (115) محطة معالجة ثنائية، ونحو (148) مشروع لمد وتحسين خدمات الصرف الصحي، كما تم الانتهاء من تنفيذ (6) محطات معالجة ثلاثية.وأشار المجلد إلى أنه تم أيضاً تنفيذ (108) مشروعات لمدن الجيل الرابع بهدف تخفيف الضغط على المدن القديمة، والمساهمة في توفير المسكن المناسب لكافة فئات المجتمع، وجار تنفيذ (180) مشروعا آخر، ومن أهم تلك الإنجازات تنفيذ (20) مدينة جديدة من أبرزها العاصمة الإدارية، وجار التخطيط للبدء في تنفيذ (10) مدن أخرى.كما نجحت مصر في تحقيق إنجازات غير مسبوقة في قطاع الكهرباء خلال السنوات الماضية، في إطار استهداف القضاء على ظاهرة انقطاع الكهرباء، وتدعيم شبكات النقل والتوزيع بخطوط ومحولات لاستيعاب الاستهلاك وتفريغ القدرات الإضافية وتحسين مستوى الجهود، وقد تم في ذلك الإطار تنفيذ نحو (201) مشروع بإجمالي استثمارات بلغت (46070) مليون جنيه، وجار تنفيذ نحو (159) مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت (50501) مليون جنيه.وأكدت المهندسة راندة المنشاوى، أن مجلد حصاد إنجازات الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى أعده فريق متابعة المشروعات بمجلس الوزراء، أشار إلى أن رئيس الجمهورية أولى اهتماماً خاصاً بمجال النقل بمختلف قطاعاته بوصفه أحد أهم أدوات تنفيذ خطط التنمية الشاملة بالبلاد، وقد استهدفت مشروعات النقل إحداث طفرة في هذا المجال الحيوي الهام عن طريق إيجاد وتفعيل منظومة النقل متعدد الوسائط، والذي يربط بين مختلف وسائل النقل سواء كان ذلك للركاب أو البضائع، كما استهدفت مشروعات النقل التوسع في شبكات الطرق والكباري وتطوير وتجديد كافة عناصر منظومة السكك الحديدية، وتطوير مترو الأنفاق وإضافة المزيد من الخطوط بمواصفات عالمية لتحقيق السيولة المرورية بالقاهرة الكبرى.وقد تم في ذلك الإطار تنفيذ (377) مشروعا بإجمالي استثمارات بلغت (95.5) مليار جنيه، وجار تنفيذ (311) مشروعا بإجمالي استثمارات تقدر بنحو (396.3) مليار جنيه. وقد تنوعت المشروعات المنفذة في ذلك الإطار لتشمل: (199) مشروعا في مجال الطرق الرئيسية والداخلية لإنشاء طرق وكباري ومحاور جديدة، ورفع كفاءة وازدواج طرق قائمة وعمل (6) محاور على النيل وكباري، ونحو (38) مشروعا لرفع كفاءة الموانئ الجافة والبحرية، ونحو (36) مشروعا بهيئة السكك الحديدية، ونحو (26) مشروعا بهيئة مترو الأنفاق، ونحو (38) مشروعا بهيئة النقل النهري.

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