الأوقاف تبدأ الفتح التدريجي لمصليات النساء بالمساجد

قال الدكتور أيمن أبوعمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، إن الوزارة بدأت الفتح التدريجي لمصليات النساء بالمساجد، حيث سيتم البدء بمسجد السيدة زينب في 4 فروض وهم الظهر والعصر والمغرب والعشاء، مع وجود إشراف على المصليات الخاصة بالسيدات، والحرص على الضوابط والإجراءات الاحترازية، مؤكدا أن تجربة فتح المساجد أمام المصلين بعد أزمة فيروس كورونا، أثبتت وعي المواطنين والمصلين.

وأكد "أبو عمر"، أن الوزارة لديها أولويات، وتسعى للمصلحة فيما يخص قرارت غلق المساجد حتى الآن أمام صلاة الجمعة، شارحا أنه معلوم للشريعة ومعلوم لدى كل صاحب بصيرة أن حرمة النفس وحرمة الروح عند الله أعظم من أي شئ آخر والرسول عليه الصلاة والسلام، يقول إن قدر المؤمن أعظم عند الله من زوال الدنيا، ومن هذا المنطلق تسعى وزارة الأوقاف للحفاظ على الأرواح قدر المستطاع مع الظروف الراهنة وأزمة فيروس كورونا.

وأضاف "أبوعمر" خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية خلود زهران، ببرنامج "هذا الصباح"، المذاع على شاشة "إكسترا نيوز"، أن صلاة الجمعة في الوقت الحالي تؤدى في مسجد واحد وفق إجراءات احترازية وتباعد اجتماعي، مؤكدا على أن المساجد مفتوحة أمام الصلوات الخمس طوال أيام الأسبوع وفقا لضوابط وإجراءات احترازية أيضا، مع غلق أي ملحقات أخرى بالمسجد مثل دور المناسبات وغيرها.

وشرح "أبوعمر"، أن بعض المصلين تمسحوا بجدران ضريح الحسين وتم غلق المسجد وتشكيل لجنة ووضع ضوابط، ثم تم افتتاح المسجد على أن يكون مكان الصلاة بالجانب الغربي بعيدا عن مكان الضريح حتى لاتحدث مخالفات في وقت آخر.