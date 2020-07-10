طوكيو: اكتشاف 243 إصابة جديدة بفيروس كورونا في يوم واحد

قالت عمدة طوكيو، يوريكو كويكي، إن حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا، سجلت رقمًا قياسيًا جديدًا بالعاصمة اليابانية، إذ تم اكتشاف 243 إصابة جديدة في يوم واحد، وبذلك تجاوزت الإصابات الجديدة حاجز الـ 200 لليوم الثاني على التوالي.

وذكرت حكومة طوكيو، حسبما نقلت وكالة أنباء "كيودو" اليابانية، أن إصابات اليوم تفوق الإصابات التي تم تسجيلها أمس، والتي بلغت 224 إصابة تم اكتشافها عقب إجراء نحو 3400 اختبار للكشف عن الإصابة بالفيروس.

وتبذل العاصمة اليابانية، قصارى جهدها لوقف ارتفاع الإصابات بكورونا منذ رفع حالة الطوارئ بشكل كامل في أنحاء اليابان أواخر مايو الماضي.

وتشكل طوكيو نحو ثلث إجمالي إصابات فيروس كورونا في اليابان، حيث تصل حصيلة الإصابات بها إلى أكثر من 7000 إصابة.