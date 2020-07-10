الخشت: سلامة الطلاب والعاملين فوق أي اعتبار ومقدمة على أي شيء

نشرت جامعة القاهرة مقطع فيديو بعنوان "في التباعد حياة 2" قدمت فيه عددًا من الإرشادات العامة التي وضعتها الجامعة للحفاظ على سلامة طلاب السنوات النهائية خلال فترة انعقاد الامتحانات الحضورية التحريرية، والتي تجرى وفق قرارات وزارة التعليم العالي والمجلس الأعلى للجامعات.

وتأتي إرشادات جامعة القاهرة بناء على تعليمات وقرارات الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، في تطبيق أقصى الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، داخل كليات الجامعة ومعاهدها وإداراتها ووحداتها، واتخاذ التدابير اللازمة حفاظًا على صحة جميع أطراف المنظومة التعليمية من أعضاء هيئة التدريس والطلاب والعاملين، حيث تم توفير كبائن تعقيم ذاتي وكواشف حرارية على بوابات الجامعة، إلى جانب توفير لجان طبية متخصصة من لجان مكافحة العدوى داخل الحرم الجامعي للتعامل الطبي الفوري مع أي حالة اشتباه وذلك وفقًا للإجراءات الطبية المقررة من وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية.

ويتضمن مقطع الفيديو إرشادات عامة للطلاب للوقاية من فيروس كورونا وهي: "التواجد بالكلية قبل موعد الامتحان بساعة، وإحضار الكارنيه الجامعي، والالتزم بارتداء الكمامة الطبية، والدخول من بوابات التعقيم، واتباع العلامات الإرشادية، والتوجه إلى المكان المخصص للامتحانات دون تدافع أو تزاحم، والالتزام بالتباعد الاجتماعي، وترك مسافة لاتقل عن 2 متر على الأقل عند الدخول والخروج وعند الحديث والتعامل مع أي شخص".

كما قدمت الجامعة من خلال مقطع الفيديو نصائح للطلاب أثناء تواجدهم داخل الجامعة وقاعات الامتحانات منها تجنب المصافحة، وتجنب لمس الوجه، واستخدام مطهرات الأيدي لغسل اليدين باستمرار، وعدم التجمع قبل الامتحان أو بعده، والتوقيع في كشف الحضور والانصراف بقلم خاص، وحظر تبادل الأدوات المكتبية أو الشخصية مع الغير، وضرورة احضار الاحتياجات الشخصية مثل "مياه الشرب وغيرها"، ومغادرة الجامعة فور الانتهاء من أداء الامتحان دون تدافع أو تزاحم.