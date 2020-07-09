التعليم العالي: 8 تخصصات هندسة بالجامعات في مراكز متقدمة بـ"شنغهاي"

كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن 8 تخصصات تميزت في مجال الهندسة بعدد من الجامعات المصرية، من حيث كم وجودة الأبحاث المنشورة في أفضل المجلات المتخصصة عالمياً، في تصنيف "شنغهاي" الصيني للتخصصات 2020.

وانفردت جامعة القاهرة وشغلت المرتبة (201 -300) في الهندسة المدنية وهندسة الاتصالات، وانفردت جامعة الزقازيق بالمرتبة (301 – 400) في الهندسة الميكانيكية.

في حين تميزت 5 جامعات مصرية وأدرجت في الهندسة الكهربية والإلكترونية، وهي الإسكندرية، والقاهرة، والمنصورة، والمنوفية، والزقازيق (401 – 500).

كما انفردت جامعة القاهرة في تخصص الهندسة الكيميائية (401 – 500)، واحتلت جامعتي عين شمس والقاهرة المرتبة (301 – 400) في علوم الطاقة، وانفردت جامعة القاهرة في تكنولوجيا وعلوم الغذاء بترتيب (201 – 300)، وفي التكنولوجيا الحيوية شغلت جامعتي الإسكندرية والقاهرة المرتبة (401 – 500).