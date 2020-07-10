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محمود مسلم

مئات المصابين بكورونا في الجيش الإسرائيلي.. و10 آلاف جندي في الحجر

كتب:

وكالات
11:30 ص | الجمعة 10 يوليو 2020
إجراءات مكافحة فيروس كورونا

إجراءات مكافحة فيروس كورونا

كشفت وسائل إعلام إسرائيلية، إخضاع 10 آلاف عسكري للحجر الصحي، وأن 350 جنديا تأكدت إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت وسائل إعلام إسرائيلية نقلا عن مصادر عسكرية، إن معظم الجنود المعزولين يواصلون القيام بواجباتهم تحت إشراف طبي صارم وفي مواقع آمنة، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وأوضحت المصادر ذاتها أن الأرقام لا تزال مقلقة، ما دفع قادة الجيش لاستدعاء 2000 جندي احتياطي بحلول نهاية يوليو الجاري.

وبحسب آخر الإحصاءات الإسرائيلية الرسمية تم تسجيل 348 حالة وفاة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد و34825 حالة إصابة.