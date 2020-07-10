إصابة مدير إدارة حميات الغربية بفيروس كورونا

أكدت نتائج التحاليل الطبية، إصابة الدكتور محمد شبل مدير إدارة الحميات بمديرية الصحة بالغربية بفيروس كورونا، وجرى عزله داخل مستشفى عزل كفر الزيات لتلقي العلاج.

وكشف مصدر طبي مسؤول بمديرية الصحة بالغربية، أنه على الفور جرى نقل مدير إدارة الحميات إلى مستشفى عزل كفر الزيات، بعد تأكد إصابته بفيروس كورونا، لتلقي الرعاية الصحية والطبية والعلاج اللازم طبقا لبروتكول وزارة الصحة.

وأشار المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه، إلى استمرار أعمال التعقيم والتطهير داخل المديرية وإلزام الجميع داخل مبنى مديرية الصحة بضرورة ارتداء الكمامة، ما أسفر عن عدم وجود إصابات في المخالطين، والذين جرى عزلهم منزليًا كإجراء احترازي، مؤكدًا أن حالة مدير إدارة حميات الغربية الصحية مستقرة.