عمدة سيول يعتذر في وصيته ويطلب حرق جثته

ترك عمدة سيول، بارك وون سونج، الذي تم العثور عليه ميتا، الليلة الماضية، رسالة كتبها قبل وفاته طلب فيها الاعتذار وإحراق جثته.

وقال بارك في الرسالة التي تركها: "أنا مذنب أمام الجميع، شكرا لكل من سار معي طوال الحياة. أشعر دائما بالذنب تجاه عائلتي، التي لم أستطع أن أعطيها شيئا، إلا الألم. أحرقوا جثتي وذروا رمادها فوق قبر والدي. وداعا للجميع"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وقالت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"، إنه تم العثور على الرسالة، التي كتبها العمدة قبل وفاته، وتم تسليمها إلى الجهات المختصة في سيول، التي تحقق في سبب وفاة بارك.

ووجد فريق البحث التابع للشرطة الجثة في تلال جبل "بوكاك" بالقرب من مقر إقامته الرسمي، بعد دقيقة واحدة من منتصف الليل. وفي الوقت الراهن يعتقد أنه انتحر. وتخطط الشرطة للتحقيق لمعرفة السبب الدقيق وراء وفاته.

وذكرت الوكالة أن بارك (64 عاما) يواجه تحقيقا يتعلق بمزاعم قيامه بتحرش جنسي ضد مساعدته السابقة. حيث قدمت شكوى رسمية للشرطة يوم الأربعاء فيما يتعلق بـ"احتكاك جسدي" غير مرغوب فيه ورسائل "غير لائقة" من بارك إليها، وفقا للمصادر.

وبحسب مصادر أمنية لم تظهر على الجثة أي علامات تشير لاحتمال تعرضه للقتل، وقد تم فتح تحقيق وفقا لإجراءات التعامل مع حالات الانتحار.

وكانت ابنة بارك قد قدمت بلاغا في الساعة 5:17 مساء الخميس وقالت إن والدها "ترك البيت قبل أربع أو خمس ساعات"، وترك رسالة تشبه الوصية وأن هاتفه قد أُغلق.