كوريا الجنوبية: التحقيق مع ألف شخص لانتهاكهم قوانين كورونا

أعلنت الحكومة الكورية الجنوبية أن ما يزيد على 1000 شخص يخضعون حاليا لتحقيقات من قبل الشرطة، لانتهاكهم قوانين التحكم في الأمراض المعدية والوقاية منها في ظل تفشي وباء كورونا.

وتجري الشرطة تحقيقات مع ألف و 71 شخصا لخرقهم المزعوم للقوانين ذات الصلة، بما يشمل إدانة 492 شخصا منهم، وتم إلقاء القبض رسميا على 10 أشخاص، وذلك وفقا لما صرح به المقر المركزي للتدابير المضادة للكوارث والسلامة.

ويُتهم نصف العدد تقريبا أو ما يبلغ 44.6% بخرق قواعد العزل المنزلي، ويأتي في المركز الثاني منتهكو توصيات الحكومة بعدم التجمع بنسبة 39.7%، ويتهم 10.2% آخرون بانتهاك قانون عدم التجمع، و4.1% بتعطيل الدراسات الوبائية، حسبما أفادت وكالة الانباء الكورية الجنوبية "يونهاب".

ومن بين 10 أشخاص تم إلقاء القبض عليهم ، انتهك 7 أشخاص قانون العزل المنزلي عن عمد وعلى نحو متكرر، وخضع 5 منهم للعزل المنزلي بعد وصولهم من الخارج بيد أنهم غادروا مقر عزلهم بشكل متكرر.

في سياق متصل، تحقق الشرطة مع 110 أشخاص وُجد أنهم اعتدوا على سائقين أو تسببوا في تعطيل القيادة، بسبب خلافات حول ارتداء الكمامات في المواصلات العامة.

وخصصت الشرطة 8559 ضابطا للتحقيق مع المشتبه في انتهاكهم قانون مكافحة الأمراض المعدية والوقاية منها اعتبارا من فبراير الماضي.