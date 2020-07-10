السودان: تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا و8 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السودانية، تسجيل 46 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تم شفاء 77 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية، في بيان اليوم، أن الحالات الجديدة سُجلت منها 27 إصابة في الخرطوم، والإصابات الأخرى في 4 ولايات، لافتة إلى أنها أجرت فحصا لعدد 176 عينة، سُجلت من بينها تلك الحالات.

وبهذه الحالات الجديدة، يرتفع العدد الكلي للمصابين بالفيروس في السودان إلى 10 آلاف و204 حالات، بينها 649 وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 شخصا.

وشددت وزارة الصحة السودانية على أهمية التزام المواطنين بتطبيق الإرشادات الوقائية والتبليغ الفوري عن حالات الاشتباه.