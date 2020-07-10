ثاني جمعة بعد عودة الصلاة.. المساجد مغلقة والجمعة من الأزهر

يشهد الجامع الأزهر، بعد قليل، بث شعائر صلاة الجمعة في ثاني جمعة يشهدها المسلمون بمصر منذ قرار عودة الصلوات الخمس نهاية يوليو الماضي

وستغلق الوزارة المساجد في أثناء صلاة الجمعة فقط، وسيرفع أذان النوازل ظهر الجمعة، ودعوة المسلمين إلى صلاتها ظهراً بالمنازل أو الرحال، وسيجرى فتح المساجد مرة أخرى في باقي الصلوات الخمس.

ويؤدي الدكتور عباس شومان وكيل اﻻزهر السابق، خطبة الجمعة من الجامع اﻻزهر، حيث تتحدث الخطبة حول منهج الاسلام في مواجهة النوازل

وشددت مسؤولو الجامع الأزهر على اتخاذ كل الإجراءات الوقائية، وأنه لن يفتح باب المسجد للمواطنين بل سيكون الأمر مقتصر على أئمة المسجد والعاملين فيه فقط، وتبث الصلاة من داخل الجامع الأزهر عبر الفضائية المصرية والقناة الثانية.