الحرية: ننسق مع أحزاب القائمة الموحدة في انتخابات الشيوخ على الفردي

أكد أحمد مهنى، الأمين العام لحزب الحرية المصري، أن الحزب سيشارك في انتخابات مجلس الشيوخ المقبلة من خلال تحالف الأحزاب التي تسعى لتشكيل القائمة الموحدة.

وقال مهنى لـ"الوطن"، إنه تم التوافق على خوض هذه الانتخابات من خلال التنسيق المشترك بين جميع أحزاب التحالف الانتخابي سواء على نظام القوائم أو المقاعد الفردية، مؤكدا أن هناك توافقا أيضا على حصص كل حزب من القائمة الموحدة.

وتابع أن لجنة انتخابات الحزب مازالت تعمل على فرز وانتقاء أفضل المرشحين للدفع بهم في هذه الانتخابات سواء في القوائم أو على المقاعد الفردي، ونسعى لاختيار افضل العناصر الذين يستطعيون تأدية دورهم البرلماني بكل كفاءة، وحين ننتهى من اختيار المرشحين سنتقدم بأوراق ترشحهم للهيئة الوطنية للانتخابات خلال الأيام المقبلة.

ونوه إلى أن الحزب يستعد إلى الانتخابات في جميع المحافظات، ونبذل أقصى جهد لدعم الدولة والعمل على المصلحة العليا وتجنب أي مصالح ضيقة، وهدفنا أن تخرج الانتخابات بشكل تليق بمصر أمام العالم يشارك فيها كل القوى السياسية الوطنية.

وكشف مصدر لـ"الوطن"، أن هناك توافقا على أن تكون حصة حزب الحرية المصري من القائمة الانتخابية الموحدة 4 مقاعد في مجلس الشيوخ، والمفاوضات مازالت جارية مع عدد من الأحزاب على حصصهم من القائمة.