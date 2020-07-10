شروط تقدم أبناء مطروح للمدرسة الثانوية النووية

أعلن الدكتور سمير النيلي وكيل وزارة التربية والتعليم بمطروح، عدم قبول أوراق طلاب مطروح المتقدمين للمدرسة الثانوية النووية بالضبعة، إلا إذا كانوا حاصلين على الشهادتين الابتدائية والإعدادية من مدارس مطروح.

وقال، "النيلي"، إننا نحيط علم أولياء الأمور وأبنائنا الطلاب الراغبين في التقدم للإلتحاق بالمدرسة النووية، أن الإدارة المركزية للتعليم الفني أفادت تعليم مطروح بالتنبيه على لجنة القيد والإعداد للإمتحان بالمديرية، والمعنية باستلام أوراق تقديم الطلاب المتقدمين للمدرسة الفنية لتكنولوجيا الطاقة النووية من أبناء مطروح، بالإلتزام بجميع الشروط التى أقرتها وزارة التربية والتعليم للتقدم لدخول المدرسة النووية.

وأضاف أن أبناء مطروح خصصت لهم الوزارة هذا العام 20 مكانًا فى المدرسة النووية بالضبعة من بين 60 طالبًا إجمالى عدد المطلوبين للإلتحاق بنسبة 33%، بينما خصصت 40 للطلاب الراغبين من باقي محافظات الجمهورية.

وفتحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب للإلتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية "بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح" للعام الدراسي 2020 /2021، من جميع محافظات الجمهورية، ابتداءا من 9 يوليو وحتى 19 يوليو 2020.

وحددت الوزارة شروطا للإلتحاق بالمدرسة هذا العام، وتتضمن أن يكون الطالب حاصلًا على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي دور أول 2020 بمجموع لا يقل عن 262 درجة، وأن يكون مصري الجنسية، وأن يكون حاصلًا في مادة العلوم على 95%، وبالنسبة للطلبة المتقدمين، وأن يعقد الإمتحان إلكترونيًا عبر اللجان المخصصة لهذا الإمتحان، وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، كما يعقد الإختبار من دور واحد فقط، ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الإختبارات المقررة الإلتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم فى امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي، ومهما كان العذر في التغيب عن الإختبار الإلكتروني.

وأضافت الوزارة، أنه يحق للطالب الذي لم يُقبل فى الإختبار التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج، ويقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة، ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.