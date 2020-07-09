فتح القبول بالمدرسة النووية بالضبعة.. الشروط والأوراق المطلوبة

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، فتح باب التقدم لقبول دفعة جديدة من الطلاب من جميع محافظات الجمهورية للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية بمدينة الضبعة بمحافظة مطروح للعام الدراسي 2020/2021، من خلال الرابط التالي: http://npds.emis.gov.eg

الفئات المسموح لها بدخول اختبارات القبول بالمدرسة الثانوية الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية:

1- الطالب الناجح في شهادة إتمام الدراسة بمرحلة التعليم الأساسي في نفس العام من جميع محافظات جمهورية مصر العربية ومستوفي شروط التقدم.

2- بالنسبة للطلبة المتقدمين من محافظة مطروح شرط حصول الطالب على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (الإعدادية) من محافظة مطروح.

إجراءات التقدم للامتحان

- تسجيل استمارة التقدم إلكترونيا من خلال الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

- فتح باب التقدم إلكترونيا بداية من يوم الخميس الموافق 9/7/2020 إلى يوم الأحد الموافق 19/7/2020 ولن يتم قبول طلبات التقدم بعد هذا التاريخ.

- ينهي الطالب إجراءات التقدم الإلكتروني وطباعة استمارة التقدم، ويوقع ولي الأمر عليها لتقديمها لأقسام شؤون الطلبة والامتحانات بالإدارات التعليمية لمراجعتها واعتمادها بخاتم الشعار مع المستندات الآتية:

2 صورة شخصية حديثة للطالب على استمارة التقدم.

صورة من الشهادة الإعدادية أو بيان نجاح معتمد.

صورة طبق الأصل من شهادة الميلاد.

إيصال مقابل أداء خدمة قيمته (100 جنيه فقط لاغير) للتقدم لأداء الامتحان للالتحاق بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية على حساب صندوق دعم وتمويل المشروعات التعليمية بالبريد المصري باسم صندوق دعم وتمويل المشروعات.

شروط التقدم للامتحان

1- أن يكون الطالب مصري الجنسية.

2- ألا يزيد السن في 1/10/2020 عن 18 عاما.

3- الحصول على شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي (دور أول) بمجموع لا يقل عن (262 درجة) لجميع محافظات جمهورية مصر العربية.

4- ألا تقل درجات (الرياضيات واللغة الإنجليزية والعلوم) عن 95%.

الطلاب المقبولين بالمدرسة

يسدد الطالب 3 آلاف جنيه سنويا مقابل الخدمات الإضافية التعليمية ويتم زيادته سنويا.

عقد الامتحان

يعقد الاختبار يومي الأحد الموافق 26/7/2020 والإثنين الموافق 27/7/2020 بالمحافظات.

نظام الامتحان

1- يعتبر هذا الامتحان اختبار مسابقة للقبول بالمدرسة الفنية المتقدمة لتكنولوجيا الطاقة النووية.

2- يعقد هذا الامتحان إلكترونيا عبر اللجان الإلكترونية المخصصة لهذا الامتحان وتعلن النتيجة للطلاب عبر الموقع الإلكتروني للوزارة، ويعقد الاختبار من دور واحد فقط ولا يسمح للطلاب المتخلفين عن مواعيد هذه الاختبارات المقررة الالتحاق بالمدرسة مهما كان مجموع درجاتهم في امتحان شهادة إتمام التعليم الأساسي ومهما كان العذر في التغيب عن الاختبار الإلكتروني.

3- يحق للطالب الذي لم يتم قبوله فى الاختبار، التظلم خلال مدة أقصاها 10 أيام من تاريخ إعلان النتائج على أن يقدم التظلم إلى مكتب خدمة المواطنين بديوان عام الوزارة ويختص قطاع التعليم الفني بفحص التظلمات التي تتعلق بمراجعة استمارات الطلاب واستيفاء شروط التقدم.