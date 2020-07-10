مجلس مدينة الأقصر يشن حملة لتنظيف الشوارع ورفع القمامة

تابع العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر، سير العمل بمنظومة النظافة بالمدينة، حيث تابع كل من أحمد زين رئيس حي شمال وسمير سعود نائب رئيس حي جنوب لشئون قطاع النظافة، استمرار سير العمل بمنظومة النظافة ورفع كفاءة المنظومة اليومية خلال الفترة الصباحية بمنطقة جنوب والفترة المسائية بمنطقة حي شمال، من أعمال كنس الشوراع ورفع الأتربة وتفريغ الصناديق ورفع القمامة وغسيل الأرصفة ورش الشوارع.

وجرى خلال الحملات الإنتهاء من أعمال النظافة وغسيل الأرصفة ورش الشوارع بحى جنوب من شارع صلاح الدين والتليفزيون، وحي شمال من مناطق الدائري بالنجع الطويل وميدان العمدة والتجارة والمركز الحضري للمرأة والملعب الخماسي والبحاروة ، فضلًا عن متابعة خط سير المعدات اليومية، حسب خطة توزيع المعدات والعمال اليومية بجهاز أو قطاع النظافة التابع لكل حي، ومازال العمل مستمرًا، لرفع كفاءة منظومة النظافة العامة بأحياء وشوارع المدينة.