10 معلومات عن المرحلة الثالثة من مستشفى أورمان الأقصر للأطفال

يواصل الفريق الهندسي المسئول عن مقر المرحلة الثالثة بمستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بطيبة شمالي الأقصر، أعمال فرش وتجهيز غرف استقبال الأطفال، تمهيدًا لافتتاحه خلال الفترة المقبلة في أقرب وقت ممكن لخدمة وعلاج سرطان الأطفال بالصعيد بالمجان تماماً.

"الوطن" أبرزت أهم 10 نقاط تتضمن تفاصيل اللمسات الأخيرة والتشطيبات داخل مبنى المرحلة الثالثة من المستشفى التي تجعله بمثابة مدينة طبية متكاملة على أرض الصعيد.

1- راعت الشركة المنفذة للمشروع الجماليات والتزيين والتخطيط المناسب لخدمة الأطفال بشكل مثالي.

2- الجزء الأول من المشروع يشتمل على 11 غرفة للأطفال بينهم غرفتان مخصصتان للعزل، والباقي للإقامة.

3- المرحلة الأولى من العمل تشمل إنهاء قسم الاستقبال بالبهو الرئيسي وتجهيزه بأعلى مستوى يليق بأول وأكبر صرح طبي مجاني لعلاج السرطان في الصعيد.

4- تجهيز غرف الأطفال بالرسومات والألوان والنقوش المبهجة.

5- تخصيص ممر يربط المستشفى بمرحلتيها الأولى والثانية ويؤدي للمرحلة الثالثة وذلك لتوفير الوقت على الأطباء وطاقم التمريض خلال خدمة الأطفال على مدار الـ24 ساعة، وسيصبح جاهزًا حسب الجدول الزمنى الذى يحدده المستشفى لبدء فحص حالات الأطفال وعلاجهم من السرطان بالمجان.

6- تم فرش الغرف الجديدة للأطفال بألوان مبهجة ونقوش ورسومات مميزة على الجدران، وذلك لإضفاء أجواء من البهجة على الغرف لخدمة الأطفال ودعمهم نفسياً خلال رحلة العلاج من السرطان.

7- تضم الغرفة الواحدة داخل المبنى 2 سرير و2 كرسى لتستقبل طفلين ومرافق لكل منهما.

8- القسم يشمل عيادات خارجية لاستقبال الأطفال الذين يعانون من السرطان وكذا المشتبه في إصابتهم بالأورام، بالإضافة إلى تحديد بروتوكولات العلاج الكيماوي لهم، ومتابعة الحالات التي أنهت علاجها ومحاولة دمجهم في المجتمع.

9- مبنى المرحلة الثالثة بالمستشفى يضم بالدور الأول قسم الرعاية المركزة للأطفال يشمل بدوره غرفة الرعاية المركزة بعدد 10 أسرة، وقسم الرعاية المركزة للكبار يتكون من 18 غرفة بقسم الرعاية المركزة للكبار، وكلاهما يضم معامل فرعية، ومنطقة مركزية للتمريض وغرف خدمات المرضى للرعاية وغرف إقامة داخلية.

10- الطابق الأرضي يحتوي على قسم العيادات، قسم الطوارئ، وقسم للأشعة التشخيصية، وفى البدروم سيتم عمل امتداد لقسم الأشعة العلاجية، والذي سيضم غرفة العلاج الإشعاعي والتحكم بامتداد قسم الأشعة العلاجية، والمنطقة المركزية للتمريض وغرف الخدمات للمرضى لامتداد قسم الأشعة العلاجية.