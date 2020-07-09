"صحة الأقصر" تبحث خطوات الإسراع بمنظومة التأمين الصحي الشامل

شهد مقر مديرية الشؤون الصحية بمحافظة الأقصر، اليوم الخميس، اجتماعًا بديوان المديرية، برئاسة الدكتور طاهر أيوب وكيل وزارة الصحة الجديد بالأقصر، وذلك لبحث الخطوات القادمة في منظومة التأمين الصحي الشامل وتسريع عجلة العمل وجودة الخدمة المقدمة المنتفعين.

وحضر الاجتماع كل من الدكتورة هناء سرور رئيس قطاع الرعاية الصحية، والدكتور طارق عوض مدير الإدارة العامة للرعاية الأولية بالمديرية، والدكتور سمير مدير المكتب الفني لرئيس القطاع، وعدد من قيادات مديرية الشئون الصحية بالأقصر.

يذكر أن محافظة الأقصر ضمن محافظات المرحلة الأولى الخمس وهي الإسماعيلية والسويس والأقصر وأسوان وجنوب سيناء، والتى بدأ تسجيل المواطنين بها منذ الأول من شهر أكتوبر الماضي، تمهيدًا لتطبيق التأمين الصحى الشامل الجديد، وذلك إضافة إلى محافظة بورسعيد والتى انطلقت المنظومة بها فى يوليو العام الماضي.