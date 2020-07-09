ضبط شخصين سرقا مندوب مبيعات في الأقصر بالإكراه

نجحت الأجهزة الأمنية في الأقصر، في ضبط شخصين متهمين في واقعة سرقة مبلغ مالي من مندوب مبيعات بالإكراه.

تلقى اللواء أيمن راضي، مدير أمن الأقصر، إخطارًا من مركز شرطة الأقصر بسرقة أحد المواطنين (مندوب بشركة أدوات منزلية - مقيم بمحافظة القاهرة)، حيث إنه أثناء قيادته سيارته الملاكي بدائرة المركز وحال توقفه على جانب الطريق للاستراحة فوجئ بقيام مجهولين يستقلان دراجة نارية "دون لوحات" بتهديده باستخدام "فرد خرطوش - سلاح أبيض" والاستيلاء على مبلغ 6 آلاف جنيه منه وهربا، وأضاف أنه كان بحوزته مبلغ 129 ألف جنيه أخرى لم يتم سرقته.

وأسفرت جهود فرق البحث برئاسة قطاع الأمن العام ومشاركة إدارة البحث الجنائي بالأقصر، أن مرتكبي الواقعة ثلاثة أشخاص (أحدهم له معلومات جنائية مسجلة - جميعهم مُقيمين بدائرة المركز).

عقب تقنين الإجراءات تم استهدافهم وضبطهم، وعثر بحوزتهم على (فرد خرطوش طلقتان لذات العيار - مطواة - مبلغ مالي)، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكابهم للواقعة حال استقلالهم دراجة نارية "قيادة أحدهم" بمحل الواقعة، حيث شاهدوا المجني عليه داخل سيارته فعقدوا العزم على سرقته، وقام اثنان منهم بتهديده بالأسلحة المضبوطة بحوزتهم والاستيلاء منه على المبلغ المشار إليه، وأضافوا بأن المبلغ المضبوط بحوزتهم من متحصلات الواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.