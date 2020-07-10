استجابة لطلبها.. محافظ الأقصر يُكرم موظفة لبلوغها سن المعاش

استجاب المستشار مصطفى ألهم، محافظ الأقصر، لطلب موظفة بإدارة الإسكان الشعبي التابعة للإدارة العامة للإيرادات والتحصيل بديوان عام المحافظة، والتقى بها وأسرتها لالتقاط الصور التذكارية، قبل تركها العمل لبلوغها سن المعاش.

واستقبل المحافظ الموظفة بمكتبه برفقة عبدالخالق أبو قرين، مدير عام الإيرادات والتحصيل بالمحافظة، موجهًا لها الشكر على فترة خدمتها للدولة في موقعها حتى الوصول للمعاش.

وقال عبد الخالق أبو قرين، مدير عام الإيرادات والتحصيل بالمحافظة، أنه لدى تنظيم احتفالية تكريم "سمية مصطفى محمد علي"، الموظفة بإدارة الإسكان الشعبي التابعة للإدارة العامة للإيرادات والتحصيل بديوان عام محافظة الأقصر، لبلوغها سن الإحالة إلى المعاش، طلبت لقاء المحافظ مع أسرتها والتقاط الصور التذكارية معه، وعلى الفور عرض الأمر على المحافظ الذي وافق وطلب لقاءها لتكريمها بنفسه.

وأضاف "أبو قرين"، أن المحافظ استقبلها في مكتبه ووجه لها الشكر على فترة خدمتها ودعا لها بدوام التوفيق في حياتها الجديدة بعد بلوغ سن المعاش، مؤكدًا أنه لولا ظروف انتشار وباء كورونا لأقام لها حفلًا كبيرًا بديوان عام المحافظة.