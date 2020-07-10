الزراعة تسجل وترقم 35 ألف حيوان خلال مايو الماضي

كشف تقرير لهيئة الخدمات البيطرية عن تسجيل وترقيم 35.940 حيوان خلال مايو الماضي، بينما بلغ إجمالي نشاط التأمين على الحيوانات خلال نفس الفترة 17,478 حيوان.

وقال الدكتور عبدالحكيم محمود رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للخدمات البيطرية، إن الادارة العامة للخدمات والإرشاد البيطري بالاشتراك مع الجهات المعنية تقوم بتقديم خدماتها للفلاح المصري والمربي الصغير والكبير لرفع مستوى دخل المواطن والمحافظة على صحة وإنتاجية الحيوان ومنع انتشار الأمراض الوبائية والمحافظة على صحة الإنسان من الأمراض المشتركة التي تنتقل من الحيوان للإنسان وفي سبيل ذلك تقوم الهيئة بتنفيذ مشروع ترقيم وتسجيل الأبقار والجاموس لما في ذلك من فوائد عديدة فهو مشروع قومي.

وأوضح أن المشروع يحقق عددا من الفوائد أهمها أنه يوضح موقف الحيوان التحصيني ضد الأمراض الوبائية المختلفة، وموقف الحيوان الصحي ومباشرته أول بأول ومعرفة الأمراض التي يصاب بها ومعالجته منها والنسب والأصل وإمكانية تحسين السلالة وإنتقاء الطلائق المتميزة وتاريخ التأمين إذا رغب صاحب الحيوان حتى يتمتع بالعلاج المجاني والرعاية الصحية وصرف التعويض المناسب.