انفوجراف.. أبرز رسائل عبدالعال للأطباء والهيئات الإعلامية

حرص الدكتور علي عبدالعال، رئيس مجلس النواب، على إرسال عددا من الرسائل بالغة الأهمية في الجلسات البرلمانية التي انعقدت هذا الأسبوع، والتي تتعلق بسيادة مصر لأراضيها وثراوتها الطبيعية، كما دعا إلى دعم وتشجيع الصناعة الوطنية.

وأكد عبدالعال أن مصر تمتلك السيادة الكاملة لاستغلال ثرواتها الطبيعية في مياه البحر المتوسط وحدودها الإقليمية، ولن نقبل بأي محاولة للتعدي، ومن يفعل ذلك ستقطع قدمه.

وقال: "ندعم القوات المسلحة، ونؤكد للتاريخ أن هذا المجلس فيه الرأي والرأي الآخر، ولكن أي أمر يخص القوات المسلحة فالمجلس يتحد على قلب رجل واحد أغلبية ومعارضة دعما للقوات المسلحة".

كما تمنى عودة مادة التربية العسكرية لما كانت عليه من قبل في المدارس فلقد تعلم جيلي الانضباط في المدرسة الثانوية العسكرية.

وحول الصناعة الوطنية، وأهمية دغمها، قال رئيس مجلس النواب: "أنا أنتمي لجيل صنع في مصر، وعلى كل مصري مقاطعة منتجات أي دولة تحارب وطننا الغالي، وتفضيل المنتج المحلي مبدأ وسلوك يجب أن نُعلمه لأولادنا، فهذه المسألة موجودة في كل دول العالم ومصر جزء من السوق العالمي".

وحول تطورات جائحة فيروس كورونا ،شدد رئيس مجلس النواب، على أن مصر لم تلجأ إلى تخفيض الرواتب أو الاستغناء عن العمالة في ظل الظروف الاقتصادية لجائحة كورونا؛ كما فعلت بعض الدول الأخرى، ويجب تقديم التحية جهود وزارة الصحة وفي مقدمتها وزيرة الصحة وسائر مؤسسات الدولة التي تحملت مسؤولية 100 مليون مواطن في ظل جائحة كورونا.

وأثنى على دعم الدولة للأطباء، لافتا إلى أن البرلمان يسعى لحل مشكلة أطباء التكليف، ووزيرة الصحة لا تكف عن إيجاد حلول لهذه المشكلة بما يحقق الصالح العام وصالح الأطباء والتدريب المهني.

ووجه رئيس مجلس النواب التهنئة وتمنى التوفيق والسداد لهيئات الصحافة والإعلام عقب أداء روساء الهيئات الإعلامية اليمين الدستوري أمام البرلمان، قائلا: "المهمة ليست سهلة وتواجهون الكثير من الصعاب، ولكننا على ثقة في أنكم ستؤدون الدور بأمانة وإخلاص".

وخلال موافقة البرلمان على مجموع مواد مشروع قانون منع الأخلال بنظام الامتحانات، أكد الدكتور علي عبدالعال أن الغش في الامتحانات مرتبط بالتنشئة والسلوك ومواجهته مسؤولية مجتمعية. والتشريع لن يحلها بمفرده، ولا يمكن أن يكون الحل الوحيد للغش بقانون يعاقب بعقوبات سالبة للحريات.