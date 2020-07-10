تعافي ١٢ حالة جديدة من فيروس كورونا بمستشفى حميات بني سويف

كشفت مديرية الصحة في بني سويف، اليوم، عن تعافي ١٢ حالة جديدة من المصابين بفيروس كورونا المستجد، وخروجهم من مستشفى الحميات، وذلك عقب خضوعهم للرعاية الصحية وبروتوكول علاج وزارة الصحة.

وقال الدكتور محمد يوسف عبد الخالق وكيل وزارة الصحة ببني سويف، إن محافظ بني سويف يتابع مستجدات كورونا لحظيًا، لتذليل العوائق التي قد تواجه المنظومة، مؤكدا مواصلة الجهود التي تقوم بها المنظومة الصحية بالمحافظة في التعامل مع تداعيات جائحة كورونا.

وأضاف أن المنظومة الصحية لا تدخر جهدًا في الدفع بجهود الدولة في مجابهة أزمة فيروس كورونا المستجد.

من جانبه، أثنى الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، على الجهد الذي تبذله المنظومة الصحية بالمحافظة في ظل أزمة فيروس كورونا، مثمنًا دور الطاقم الطبي بالمستشفى، وكل مستشفيات المحافظة، حيث يعمل الجميع بإخلاص، ليضربوا أروع الأمثلة في أداء الواجب المهنى والوطني.