بدء توقيع الكشف الطبي على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ بجنوب سيناء

كشف الدكتور أيمن رخا وكيل وزارة الصحة بجنوب سيناء، عن بدء أعمال القومسيون الطبي بالمديرية في توقيع الكشف والفحص الطبي على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ، بناءً على قرار الهيئة الوطنية للإنتخابات رقم ٣٥ لسنة ٢٠٢٠م بشأن توقيع الكشف الطبي على طالبي الترشح، وفقا لقانون مجلس الشيوخ رقم ١٤١ لسنة ٢٠٢٠م.

وأكدت الدكتورة مها النموري مدير القومسيون الطبي بالمديرية أن الكشف الطبي لراغبي الترشح لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠م، يأتي وسط إجراءات وقائية مشددة للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وذلك لتوقيع كشف طبي آمن على المرشحين، مضيفة أن الكشف والفحص الطبي يشمل الحالة البدنية والذهنية للمرشح، وما إذا كان يتعاطى المواد المخدرة من عدمه.

يأتي ذلك بالتنسيق فيما بين الوزارة والهيئة الوطنية للإنتخابات، لإجراء الكشف الطبي على راغبي الترشح لمجلس الشيوخ، للحصول على تقارير طبية تفيد خلو المرشحين من الأمراض وعدم تعاطي المواد المخدرة من عدمه.

وأهابت المديرية بالمرشحين لمجلس الشيوخ ٢٠٢٠م المترددين على القومسيون الطبي الإلتزام بارتداء الكمامات الواقية والتزام التباعد الإجتماعي والمسافات الآمنة، لتسهيل عمل الفريق الطبي ومنع انتشار العدوى.