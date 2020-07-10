القبض على بسنت محمد بطلة فيديوهات الرقص على TIK TOK

قال أشرف فرحات، المحام، ومقدم البلاغ ضد بسنت محمد، بطلة الفيديوهات على تطبيقي "إنستغرام" و"TIK TOK"، إن الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ألقت القبض على المتهمة، بالإسكندرية، مؤكدا في اتصال مع "الوطن" أنه يجرى التحقيق معها حاليا.

واشتهرت بسنت محمد، برفع ونشر فيديوهات على حساباتها بمواقع التواصل الاجتماعي، تبث من خلالها صورا بملابس تبرز مفاتنها، فضلا عن فيديوهات ترقص فيها على أنغام الأغاني الشعبية.

وتقدم المحام أشرف فرحات، الثلاثاء الماضي، ببلاغ للنائب العام، ضد بسنت محمد، قال فيه "إنها تسير على خطى حنين حسام ومودة الأدهم وغيرهما من فتيات التيك توك اللاتي دخلن إلى عالم الفيديوهات المخلة بالآداب لجذب الانتباه" .

وقال "فرحات" في بلاغه، الذي حمل رقم 27782 لسنه 2020، عرائض النائب العام، إن "المشكو في حقها أنشأت عدة حسابات عبر مواقع التواصل الاجتماعي TIK TOK وإنستجرام، واعتادت على بث فيديوهات قصيرة على الإنستجرام والتيك توك وصور وتقوم بإيحاءات لإثارة الغرائز بقصد جذب المشاهدين وجمع المال ضاربة بالعادات والتقاليد للمجتمع عرض الحائط".