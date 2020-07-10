العناني: نستقبل السائحين بشكل منتظم من أوكرانيا وبيلاروسيا وسويسرا

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن جنسيات السائحين ممن يأتون لمصر خلال الأيام الماضية بشكل منتظم هما الأوكران والبلاروس والسائح السويسري.

وأضاف العناني خلال تصريحات خاصة لقناة "إكسترا نيوز"، أنه أجرى اجتماعا موثقا مع كل سفراء الاتحاد الأوروبي بالأمس وأطلعهم على الموقف والضوابط الخاصة بفتح مصر للسياحة مرة أخرى، وهم بدورهم أكدوا على أنه لايوجد حظر على السفر لمصر أو وجود أي قيود خاصة بالسفر لمصر، ولكن هي ضوابط عامة هي التي تمنع فتح السياحة مرة أخرى الآن ببلادهم.

فيما قال اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، إنه تم استقبال طائرة بها 300 راكب من خارج عاصمة أوكرانيا، وهو مؤشر جيد للغاية، وهي كانت الطائرة الـ13 التي تستقبلها المحافظة، مؤكدا على وجود حركة ملحوظة بالسياحة وخصوصا السوق الأوكراني والبيلاروسي ولكن هناك رغبة في التحرك لأسواق أخرى، والسعي لكي يعرف الجميع أن شرم الشيخ والغردقة ليس بهما أي مشكلات.