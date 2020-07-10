طرح برومو فيلم الغسالة استعدادا لعرضه بالسينما قريبا

أطلقت الشركات المنتجة لفيلم الغسالة، "نيوسنشري وأفلام مصر العالمية وسينرجي"، الإعلان التشويقي للفيلم استعدادا لعرضه في السينما الفترة المقبلة، بعد توقف النشاط السينمائي لمدة تزيد على ثلاثة أشهر بسبب وباء كورونا.

وكانت الفنانة هنا الزاهد، نشرت البرومو التشويقي لفيلم "الغسالة"، عبر خاصية الاستورى فى حسابها الرسمى على موقع ‏التواصل الاجتماعى "إنستجرام".

وغلب على البرومو الكوميديا وجو التشويق والإثارة، ومن المقرر عرضه خلال الفترة المقبلة.

فيلم "الغسالة" تأليف عادل صليب، إخراج عصام عبدالحميد، وإنتاج سينرجى فيلمز ‏ونيو سينشرى وأفلام مصر العالمية، ويشارك في بطولته أحمد حاتم وهنا الزاهد ‏ومحمود حميدة ومحمد سلام وأحمد فتحى وطاهر أبو ليلة وعدد آخر من الفنانين ‏الشباب.