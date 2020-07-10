لافروف: العودة إلى الحياة الطبيعية بعد الوباء ستستغرق وقتا طويلا

أكد وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، أن العودة إلى الحياة الطبيعية بعد وباء الفيروس التاجي المستجد ستستغرق وقتا طويلا، وأن بعض التغييرات ستعقب ذلك حتما.

ورأى "لافروف" خلال جلسة على الإنترنت لـ"منتدى قراءات بريماكوف الدولية" حول موضوع "روسيا وعالم ما بعد كورونا"، أن عواقب الوباء اليوم محسوسة في الاقتصاد وفي التواصل بين الناس، بدءا من الزيارات الرسمية والمفاوضات وصولا إلى التبادلات الإنسانية والثقافية والتعليمية، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

ولفت إلى أن "التقديرات تتماثل في أن العودة إلى الحياة الطبيعية ستستغرق الكثير من الوقت. لا أحد يعرف كم بالضبط، ولا أحد يعرف كيف ستكون هذه الحياة الطبيعية، لكن الجميع متفق على أن بعض التغييرات ستعقب ذلك حتما".

ولفت "لافروف" إلى أن أجهزة وزارته المختلفة تعرضت لامتحان جدي للغاية، إلا أن المرض "لم يظهر على نطاق واسع وهو ليس بالخطير بشكل حاد. في بعض بعثاتنا الخارجية عانى أيضا أشخاص من آثار الوباء، ولكن ممثلينا في الخارج، من دون استثناء، عملوا على مساعدة المواطنين الروس الذين وجدوا أنفسهم خلف الحدود، في وقت كانت فيه الحدود مغلقة".