إيطاليا وفرنسا تجددان الالتزام بمكافحة تهريب الأسلحة إلى ليبيا

أفادت وزارة الدفاع الإيطالية بأن وزيرها، لورينزو جويريني، بحث في روما، الأوضاع في ليبيا وملفات ثنائية أخرى مع نظيرته الفرنسية فلورنس بارلي.

وذكرت وكالة أنباء "نوفا"، أن الجانبين أكدا التزامهما المشترك بشأن "مكافحة انتهاكات الحظر على تهريب الأسلحة إلى ليبيا"، وفقا لما نشره موقع "روسيا اليوم".

وفي السياق ذاته، شدد الوزيران على الحاجة إلى "إعادة إطلاق عملية برلين" للسلام في ليبيا.

وجدد وزير الدفاع الإيطالي جويريني، تأكيده على عدم وجود حل عسكري للأزمة الليبية، لافتا إلى ضرورة "احتواء أي انحراف في استقطاب الأزمة".

وأشار "جويريني" إلى ما وُصفه بـ"التزام الجنود الإيطاليين القوي لصالح الشعب الليبي"، ما أسهم في حملة إزالة الألغام المتناثرة خلال اشتباكات العام الماضي، وعبر الدعم الطبي في مستشفى مصراتة العسكري.