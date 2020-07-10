أمسية "أون لاين" للشعر البدوى لرئيس نادى أدب مطروح

نظم فرع ثقافة مطروح أمسية شعرية بدوية "أون لاين" على الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك" لفرع ثقافة مرسى مطروح.

وألقى اليوم الجمعة، ابن مطروح الشاعر عبدالقادر طريف العجني، رئيس نادى الأدب المركزي لفرع ثقافة مطروح مجموعة من القصائد الشعرية للشعر البدوي الذى يعشقه أهالي مطروح، والذي يعبر عن التراث البدوي الأصيل لقبائل مطروح في الصحراء الغربية.

والشاعر عبدالقادر طريف من شعراء البادية الذين حصلوا على العديد من الجوائز من هيئة قصور الثقافة، وشارك في العديد من المهرجانات الثقافية في مصر والعالم العربي خلال السنوات الماضية، وله مؤلفات أدبية وشعرية مطبوعة في الأسواق.