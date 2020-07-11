"رطوبة وشبورة".. الأرصاد الجوية تحذر من ارتفاع درجات الحرارة اليوم

توقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يشهد طقس اليوم السبت، ارتفاع درجات حرارة الجو، وأن يسود طقس حار رطب على القاهرة والوجه البحرى، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، مع نزول الشبورة المائية صباحا، فيما تشهد السواحل الشمالية طقسا معتدلا والرياح معتدلة وشبورة مائية صباحا.

كما توقع الخبراء، أن يشهد شمال الصعيد طقسا حارا، وفيما سيكون على جنوب الصعيد طقس شديد الحرارة والرياح معتدلة.

وتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود اليوم ليلاً طقس لطيف على القاهرة والوجه البحرى، والسواحل الشمالية يكون الطقس لطيف، وعلى شمال الصعيد وجنوب الصعيد يكون الطقس معتدل .

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم السبت، بالقاهرة فالعظمى هي 36 والصغرى 25 ، والإسكندرية العظمى 29 والصغرى 23، ومطروح العظمى 29 والصغرى 23، وسوهاج العظمى 40 والصغرى 27، وقنا العظمى 40 والصغرى 28، والأقصر العظمى 41 والصغرى 29 وأسوان العظمى 41 والصغرى 31.