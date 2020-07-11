تعرف على مكونات ألواح خلايا تحول ضوء الشمس إلى تيار مباشر مستمر

أعلنت هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أن محطات الطاقة الشمسية تعمل من خلال امتصاص الألواح الشمسية لضوء الشمس وتقوم بتحويلها إلى كهرباء، مشيرة إلى أن الألواح الشمسية الكهروضوئية تتكون من العديد من الخلايا الشمسية.

وقالت الهيئة إن هذه الخلايا تصنع من أشباه الموصلات مثل السليكون، وتصمم في طبقتين طبقة موجبة وطبقة سالبة.

ويتدفق التيار إلى العاكس الذي بدوره يحوّل الكهرباء من التيار المستمر إلى تيار متردد، بعد ذلك يمكن استخدام الكهرباء في المنازل.

وعند تركيب الألواح الشمسية في المنازل، تسقط أشعة الشمس على هذه الألواح ثم تقوم هذه اللوحات بتحويل ضوء الشمس إلى تيار "مباشر - مستمر".

وتعتبر الألواح الشمسية بسيطة من حيث التركيب وجميلة المظهر.