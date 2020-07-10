التحكم في السرعة ورصد المخالفات.. خبير يوضح مميزات نظام النقل الذكي

نظام ذكي جديد للطرق السريعة تسعى الدولة ممثلة في وزارة النقل، لتطبيقه خلال الفترات المقبلة، لحل أزمات مرورية دامت سنوات عدة قبل عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، تنعكس بمميزات عدة على المواطنين للحد من مخاطر حوادث السيارات، وتوفير الحماية والسلامة للركاب المسافرين.

يوفر مشروع نظام "النقل الذكي" العديد من الخصائص، أولها إنشاء غرفة تحكم مركزي لمتابعة حركة السيارات على الطرق السريعة بمختلف محافظات الجمهورية، مع إتاحة مكالمات الطوارئ في حال حدوث أي حادثة على إحدى الطرق السريعة للتدخل السريع، ومراقبة الطرق بكاميرات ذكية متصلة بغرفة التحكم المركزي.

الدكتور عمرو وهب الله، أستاذ هندسة الطرق والمرور المساعد بهندسة أسوان، اعتبر هذا النظام سيعود بمميزات مختلفة على شبكة الطرق بشكل عام وعلى المواطن بشكل خاص، أولها ميزة التتبع الالكتروني للسيارات على الطرق وهو ما يتيح تحصيل الرسوم على الطريق من خلال كارت ذكي محدد بكود مختلف لكل سيارة، وتتولى الكاميرات التقاط الكود أثناء الذهاب والعودة وتبدأ حساب تكلفة الرحلة، وخصم المبلغ من رصيد الكارت الخاص بقائد السيارة بشكل الكتروني دون تعطيل المرور ما يسمح بتقليل وقت الانتظار لتحصيل الرسوم على الطرق السريعة.

النظام يتيح تحصيل رسوم المخالفات الكترونيا دون عطلة على الطرق السريعة

وأضاف وهب الله لـ"الوطن" أن نظام النقل الذكي الجديد يتيح أيضا للمواطن تحديد خط سير الرحلة من مكان ما إلى مكان آخر ويحدد النظام للشخص مدة الرحلة مع إرشاده للطرق الأسهل لمنع التكدس على الطرق السريعة، وبالتالي تنعدم أيضا الاختناقات المرورية على الطرق وهو ما يسمى بـ"إدارة الأحمال المرورية".

وعن خاصية التحكم الالكتروني في سرعة المركبات على الطرق، والتي يوفرها نظام النقل الذكي، أكد وهب الله أنه يساعد على تقليل حوادث المرور الناتجة عن السرعة الزائدة.

التعرف على اللوحات المرخصة وغير المرخصة، ميزة أخرى يوفرها نظام النقل الذكي الجديد توفر على الجهات المعنية ضبط السيارات غير المرخصة بشكل أسهل من خلال نظام الكتروني على الطرق السريعة يتولى رصد تلك السيارات، من خلال الكاميرات الذكية ونقط المراقبة المثبتة على كل طريق، بحسب قول وهب الله.