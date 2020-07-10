غرق 5 أشخاص تسللوا إلى شواطئ الإسكندرية رغم إغلاقها

بالرغم من إغلاقها وفقاً لقرار مجلس الوزراء بسبب فيروس كورونا المستجد، لقي 5 أشخاص مصرعهم غرقًا، اليوم الجمعة، بشواطئ "النخيل" و"لوران" في الإسكندرية، وذلك بعد تسللهم للاستحمام في مياه البحر.

تلقى قسم شرطة العامرية أول، بلاغا يفيد بغرق 3 أشخاص بشاطئ النخيل بحي العجمي، وانتقل ضباط القسم وقوات الإنقاذ النهري بمعداتهم إلى موقع البلاغ.

وقال مصدر أمني، إنه جرى انتشال جثتين من مياه البحر، مشيرًا إلى أنه لا يزال البحث جاريًا عن جثة الشخص الثالث بعدما جرفتها الأمواج.

وفي سياق متصل، لقي شابين آخرين مصرعهما غرقًا في منطقة غير مخصصة للسباحة بشاطئ لوران شرقي الإسكندرية، فيما تواصل قوات الإنقاذ النهري جهودها للبحث عن جثة أحدهما.

وأكد نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي وزوار شاطئ النخيل بغرب الإسكندرية، أنه يوجد عدد من البلاغات عن وجود غرقى آخرين بشواطئ النخيل وأبو قير ولوران جاري فحصها.

تحررت محاضر بأقسام شرطة العامرية أول والرمل أول، وجرى نقل الجثث للمشرحة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وشاطئ النخيل من الشواطئ الكبيرة، المفتوحة بدون بوابات أمام الجمهور.