شيرين رضا بعد وفاة والدها: مش هنعلن عن مكان الدفن بسبب كورونا

علقت الفنانة، شيرين رضا، على وفاة والدها، الذي رحل منذ قليل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

ونشرت "رضا" صورة لوالدها: "توفي منذ قليل والدي الفنان الكبير محمود رضا، وبسبب جائحة كورونا تقرر أن يقتصر واجب العزاء على أفراد العائلة فقط، كما لن يتم الإعلان عن مكان الدفن للأسباب نفسها.. شكر الله سعيكم جميعا".

ورحل عن عالمنا، قبل قليل، الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، عن عمر ناهز الـ 90 عاما.

وكانت آخر صورة شاركت بها الفنانة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام" كانت صورة قديمة تجمعها بأبيها الراحل، والتي ظهرت فيها وهي بمرحلة الطفولة والأخير بشبابه، مهنئته بتلك المناسبة.

ويعد الفنان محمود رضا من رواد الفن الاستعراضي وممثل مصري، ومن مواليد القاهرة في عام 1930، وقد أسس فرقة للفنون الشعبية "فرقة رضا"، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".