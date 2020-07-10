"عمال مصر": شروط المعاش المبكر بقانون التأمينات الجديد تضر العاملين

طالب مجدي البدوي، نائب رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال مصر، رئيس النقابة العامة للعاملين بالصحافة والطباعة والإعلام، بضرورة الإسراع في تعديل قانون التأمينات الاجتماعية الجديد رقم 148 لسنة 2019، وذلك بسبب الشكاوى المستمرة من المواد المتعلقة بالمعاش المبكر.

وقال البدوي، إن مواد القانون الحالي تجعل تطبيق شروط الخروج بالمعاش المبكر شبه مستحيل، وأبرزها توافر مدد اشتراك في تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة تعطي الحق في معاش لا يقل عن 50% من أجر أو دخل التسوية الأخير، وبما لا يقل عن الحد الأدنى للمعاش.

وأضاف لـ"الوطن"، أن الموظف لن يتمكن من تحقيق نسبة الـ 50% الموجودة بالقانون وبالتالي لن يتمكن من الحصول على المعاش المبكر حال خروجه عند سن الـ50 وسيضطر إلى الانتظار والخروج في سن المعاش القانوني، وقد لا يحقق هذا النسبة أيضا، مؤكدًا على أن شروط المعاش المبكر بشكلها الحالي تضر بالعاملين.

ولفت نائب عمال مصر، أنه بعد تصريحات هشام توفيق وزير قطاع الأعمال، بإنه سيتم إقرار التعديلات بنهاية الشهر الجاري ما سيترتب عليه دمج عدد من الشركات وهو ما سيفتح الباب أمام المعاش المبكر، مما يؤدي لتفاقم المشكلة.