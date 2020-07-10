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غرق عامل أثناء استحمامه في ترعة شاوة بالدقهلية

كتب:

صالح رمضان
05:13 م | الجمعة 10 يوليو 2020
غريق ارشيفية

غريق ارشيفية

لقى عامل بمزرعة دواجن في الدقهلية، اليوم، مصرعه غرقا في ترعة قرية شاوة بدائرة مركز المنصورة أثناء استحمامه.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء استحمامه في الترعة الوقعة بين قريتي" شاوة والبقلية"

انتقلت قوات الإنقاذ النهري ومباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات من استخراج الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن الغريق يدعى "سامي م. ص"، 23 عامًا، عامل بمزرعة دواجن، ومقيم بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، وحال نزوله الترعة للاستحمام جرفه التيار وغرق.

تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة.