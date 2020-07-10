غرق عامل أثناء استحمامه في ترعة شاوة بالدقهلية

لقى عامل بمزرعة دواجن في الدقهلية، اليوم، مصرعه غرقا في ترعة قرية شاوة بدائرة مركز المنصورة أثناء استحمامه.

تلقي اللواء فاضل عمار، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنصورة، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بغرق شاب أثناء استحمامه في الترعة الوقعة بين قريتي" شاوة والبقلية"

انتقلت قوات الإنقاذ النهري ومباحث المركز إلى مكان البلاغ، وتمكنت القوات من استخراج الجثة، ونقلتها سيارة الإسعاف إلى مشرحة مستشفى المنصورة الدولي تحت تصرف النيابة العامة.

وبالفحص تبين أن الغريق يدعى "سامي م. ص"، 23 عامًا، عامل بمزرعة دواجن، ومقيم بمركز فاقوس، بمحافظة الشرقية، وحال نزوله الترعة للاستحمام جرفه التيار وغرق.

تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة.