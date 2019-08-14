"انتابته غيبوبة سكري".. غرق عامل في ترعة الإبراهيمية ببني سويف

لقى عامل مصرعه، غرقا، اليوم الأربعاء، في ترعة الإبراهيمية أمام قرية أطواب التابعة لمركز الواسطى شمال بني سويف، عقب إصابته بغيبوبة سكري أثناء وجوده بحقله الزراعي.

وتبلغ لمركز شرطة الواسطي ببني سويف، من الأهالي بوجود غريق بمياه ترعة الإبراهيمية أمام قرية أطواب دائرة المركز.

وتبين من الانتقال والفحص لرجال المباحث بمركز شرطة الواسطى انتشال الأهالي غريقا يُدعى "محمد.إ.إ" 59 عاما، عامل بورش كوم أبو راضي التابعة لهيئة السكة الحديد، ومقيم قرية أطواب دائرة المركز.

وبمناظرة الجثة تبين عدم وجود أي إصابات ظاهرية، وتم نقلها لمشرحة مستشفى الواسطي المركزي، وبسؤال شقيق الغريق ويدعى "عبدالله.إ.إ" 62 عاما، بالمعاش مقيم بذات العنوان، قرر أنه أثناء وجود شقيقه المتوفى بالأرض الزراعية خاصته الكائنة بقرية أطواب بجوار ترعة الإبراهيمية، انتابته غيبوبة مرض السكري، وسقط بمياه الترعة، ما أدى إلى غرقه، ولم يتهم أحدا، ونفى الشبهة الجنائية.

كما تبين من التحريات أنه بتوقيع الكشف الطبي على جثمان المتوفى بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بعدم وجود أي إصابات ظاهرية، وأن سبب الوفاة هبوطا حادا بالدورة الدموية، نتيجة إسفكسيا الغرق، ولا توجد شبهة جنائية، وحُرر المحضر رقم 4790 إداري مركز الواسطي.