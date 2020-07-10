الكنيسة الروسية: أردوغان تجاهل أصوات ملايين المسيحيين بقضية آيا صوفيا

أدانت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية لبطريركية موسكو، قرار مجلس الدولة التركي بتحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، مؤكدة أن الرئيس التركي تجاهل أصوات ملايين المسيحيين.

وحسبما نشرت صحيفة "خبر ترك" التركية، اعتبرت الكنيسة الروسية الأرثوذكسية لبطريركية موسكو، على لسان المتحدث الرسمي للكنيسة فلاديمير ليجودا، أن تحويل آيا صوفيا لمسجد سيجلب خلافات أكبر مع النظام التركي، وفقا لما نشر موقع "تركيا الآن".

وكان مجلس الدولة التركي، اليوم الجمعة، قرر تحويل متحف آيا صوفيا إلى مسجد لأداء الصلوات فيه، وإلغاء قرار مؤسس الجمهورية التركية الحديثة مصطفى كمال أتاتورك، بتحويله إلى متحف منذ 1934.

كانت منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة "يونسكو"، حذرت من أي تغيير يطال هذا المعلم التاريخي الواقع في إسطنبول والذي يعود للقرن السادس.

كما أضافت أنه ربما يتعين على لجنة التراث العالمي التابعة لها مراجعة أي تغييرات قد تقر.

إلى ذلك، أوضحت اليونسكو لوكالة "رويترز" الجمعة، أن آيا صوفيا، موضوع على قائمتها لمواقع التراث العالمي كمتحف، وعلى هذا النحو لديها التزامات وتعهدات قانونية معينة. وتابعت: "بالتالي، يجب على الدولة أن تتأكد من عدم إجراء تعديل من شأنه أن يقوض القيمة العالمية البارزة لموقع مدرج، على أراضيها".

كما أضافت أن "أي تعديل يجب أن تخطر الدولة، يونسكو، به وأن تراجعه إذا لزم الأمر لجنة التراث العالمي".