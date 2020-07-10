وكيل أوقاف المنيا يفاجئ المساجد للتأكد من غلقها وقت صلاة الجمعة

واصل الشيخ سلامة عبد الرازق، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة المنيا، جولاته الميدانية لمتابعة التزام العاملين بالمساجد بمدينة المنيا بتعليمات الوزارة بشأن غلق المساجد والزوايا ظهر الجمعة، وقصر العمل على الآذان فقط.

شملت الجولة التي شارك فيها:عدد من قيادات مديرية الأوقاف، مساجد تابعة للإدارة بمدينة المنيا، للاطمئنان على سير العمل وتنفيذ تعليمات الوزارة من تعليق الجمع وإحكام غلق المساجد وقت صلاة الظهر، والتأكيد على أن غلق المساجد مستمر وجميع الأنشطة معلقة ومتوقفة إلى أن يكشف الله الغمة عن البلاد والعباد.

وقال الشيخ "عبد الرازق": سنواصل المسيرة بكل جهد ولا مجال لكسول أو مهمل، معاهدين الله عز وجل أننا والأئمة المحترمون وجميع القيادات خلف قياداتنا الدينية والسياسية من أجل وطننا وأبناء شعبنا الحبيب.

وأضاف أن المقصر أو المهمل لا يلومن إلا نفسه، ومن يخالف يعرض نفسه للمسائلة القانونية التي تنتهى بإنهاء خدمة المهمل أو المقصر في عمله، ومحاسبة من يخترق التعليمات من الجمهور أمام القانون، نظرًا لخطورة المرحلة التي يمر العالم بها.

ووجه "عبد الرازق"، الشكر إلى جميع الجهات المعنية بالمحافظة لمساندتهم الدائمة وبذلهم مجهودات فوق العادة للإلتزام بالتعليمات حرصًا من الجميع على البلاد والعباد، موجهًا الشكر إلى الملتزمين من العاملين بالمساجد، متمنيًا من الله أن يحفظ مصر قيادة وشعبًا.