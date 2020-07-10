تحرير 24 محضر مخالفات تموينية في سمالوط بالمنيا

شنت الوحدة المحلية لمركز سمالوط برئاسة محمد سيد علي، حملة تموينية مكبرة بالتنسيق مع مكتب تموين قلوصنا، لضبط الأسعار والمخالفين، وضمان التزام أصحاب المخابز باشتراطات التشغيل وعمل محاضر للمخالفين بالاشتراك مع مكاتب التموين.

أسفرت الحملة عن تحرير 24 محضرًا متنوعًا بين نقص وزن وعدم إعطاء المواطن بون، ومحاضر عدم نظافة وعدم وجود ميزان حساس.

وأكد محمد سيد، استمرار وتكثيف تلك الحملات لضبط الأسعار والمخالفين، مطالبًا بتطبيق الإجراءات القانونية تجاه المخالفين والتصدي لأي تلاعب بكل حسم.

وشدد اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، على تكثيف الحملات الرقابية ومنع التلاعب من قبل التجار، بما يضر بمصلحة المواطن إلى جانب تكثيف أعمال الصيانة وتمهيد الطرق وحملات النظافة.