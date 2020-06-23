إنشاء مشايات وميادين بمحيط جامعة الملك سلمان بشرم الشيخ

تابع مجلس مدينة شرم الشيخ، اليوم الثلاثاء، أعمال الطرق والمشايات وأعمال التجميل والانترلوك والإضاءة الجاري تنفذها في محيط فرع جامعة الملك سلمان، والمدرسة المصرية اليابانية، بمدينة شرم الشيخ، استعدادًا لافتتاحمها بعد أيام.

كما جرى متابعة أعمال تطوير منطقة حي النور بالكامل، والتي تشمل فتح محاور جديدة، وطرق وتجميل وإضاءة، وإنشاء ميادين ومشايات، وإقامة مناطق لوجيسيتيه خدمية للجامعة والمدرسة المصرية اليابانية, بالإضافة لإقامة أكبر محطة تموين سيارات بالشرق الأوسط .

وقال اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، إن عجلة الإنتاج والمشروعات بكافة أنواعها مستمرة، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، مع اتخاذ كافة الاجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس " كورونا" المستجد، حرصًا على صحة وسلامة العمال والمواطنين.