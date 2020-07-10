9 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ أجروا الكشف الطبي في المنيا

أجرى 9 مرشحين محتملين لمجلس الشيوخ "الشوري سابقا" الكشف الطبي، لاستكمال أوراقهم تمهيدا لتقديمها غدا السبت للجنة القضائية المشرفة على الانتخابات بمحكمة المنيا الابتدائية، لخوض الجولة المقرره أن تبدأ في الداخل يومي 11 و12 من شهر أغسطس المقبل.

قال مسؤول بالصحة، إن الـ9 الذين تم توقيع الكشف الطبي عليهم حتي الساعات الأولي من صباح الجمعه، هم: محمد محمود عمار، الدكتور أحمد أبو غنيمه، الدكتور زين الأطناوي، عمرو حسين حسن، محمد عبد الحفيظ، أشرف عشيري، طارق حسن، جابر خليفه، هشام إبراهيم.

ويسدد كل مرشح محتمل رسوم إجراء الكشف المقرره داخل مديرية الصحة والسكان ثم يتوجه إلى المستشفى لإجراء التحليل الطبى الذي يبدأ من الساعة التاسعة صباحا.

وكانت مديرية الصحة بالمحافظة أعلنت فتح باب الكشف الطبي على مرشحى مجلس الشيوخ حتى يوم 16 وذلك داخل مستشفى المنيا العام والقمسيون الطبى، وسط إجراءات إحترازية ووقائية مشددة حفاظا على صحة وسلامة المرشحين والعاملين علي حد السواء.

وتعقد الأحزاب السياسية اجتماعات مكثفة للتنسيق من أجل مساندة المرشحين الذين سيقع عليهم الاختيار لخوض معركة انتخابات الشيوخ داخل المحافظة التي تضم دائرة للفردي بواقع 5 نواب، و5 بنظام القوائم.