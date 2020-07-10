دينا الشربيني تنعى محمود رضا بصورة تجمعه مع شيرين رضا

نعت الفنانة دينا الشربيني، الفنان محمود رضا، بعد وفاته اليوم، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".

ونشرت "دينا" صورة قديمة للفنان الراحل مع ابنته الفنانة شيرين رضا وهي طفلة، معلقة عليها: "البقاء لله، خالص عزائي لوفاة الفنان الكبير محمود رضا رحمه الله".

وتوفى اليوم، الفنان ومصمم الرقصات محمود رضا، عن عمر ناهز الـ90 عاما.

ويعد الفنان محمود رضا من رواد الفن الاستعراضي، وممثل مصري، من مواليد القاهرة في عام 1930، وأسس فرقة للفنون الشعبية "فرقة رضا"، كما شارك في العديد من الأعمال الفنية، ومن أبرز أفلامه "ساحر النساء، قلوب حائرة، غرام في الكرنك".