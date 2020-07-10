10 آلاف جنيه لأوقاف الجيزة والدقهلية لجهودهما في مشروع صكوك الأضاحي

واصلت مديريات الأوقاف على مستوي الجمهورية، بيع صكوك الاضاحي، حيث حققت مديرية أوقاف الجيزة الـ500 صك الثانية، ليصل إجمالي مبيعاتها إلى 1003 صكوك بنهاية اليوم الجمعة 10/ 7/ 2020.

كما حققت مديرية أوقاف الدقهلية، الـ500 صك الأولى، في مشروع صكوك أضاحي الأوقاف.

وقرر محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، صرف مكافأة استثنائية قدرها عشرة آلاف جنيه، للقائمين على المشروع بكلٍّ من المديريتين، على أن تصرف من الموارد الذاتية للوزارة، ولا علاقة لها على الإطلاق، بأموال مشروع الصكوك التي تذهب كاملة إلى المستحقين الحقيقيين، بعد تحويلها إلى أضاحي.

على أن تقدم كل من المديريتين، صورة من إيصال التوريد بقيمة الـ500 صك الجديدة، في موعد أقصاه الاثنين 13/ 7/ 2020، مرفقًا بمذكرة بأسماء المشاركين في المشروع ومكافأة كل منهم لاعتماده من السلطة المختصة قبل الصرف.