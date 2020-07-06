وزير الأوقاف: التطاول على شرفاء الوطن تلميحا أو تصريحا خيانة وطنية

صرح الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف بأن عناصر الجماعات الإرهابية والجماعات المتاجرة بالدِّين، وكذلك العناصر المتكسبة بـ"اللايك والشير"، والمتوددة لجماعات الشر والضلال، بغية تعاطف عناصرها معهم على صفحاتهم، كل هؤلاء وأولئك، خرجوا على كل القيم الإنسانية، فضلا عن القيم الدينية ، وتجردوا من آدميتهم، وصاروا مسخًا آخر غير إنساني بالمرة، مؤكدًا أن ما تقوم به عناصر الجماعات الإرهابية من الحكم على من هم بين يدي الله سبحانه وتعالى، افتئات على الله (عز وجل) وسوء أدب معه.

وأضاف في تصريح له، أن التطاول على شرفاء الوطن، أحياء أو بين يدي الله خيانة للوطن واستهانة برموزه الوطنية الشريفة، وخدمة لجماعات التطرّف والإرهاب، على أن هذه التصرفات البغيضة، إنما تدل على مدى الانحطاط الأخلاقي وسوء الأدب الذي درجت عليه، وألفته تلك الجماعات المارقة وعناصرها، وكوادرها الضالة التي تتخذ من الدين ستارًا لعمالتها وخيانتها وتحقيق مطامعهما، وأغراضها الخبيثة.