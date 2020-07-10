"التضامن" تبحث واقعة إجبار أب لابنه الجلوس أعلى تندة.. والأمن يفحص الفيديو

قال مصدر بمديرية التضامن بالشرقية لـ "الوطن" أن المديرية أرسلت فريق التدخل السريع إلى مدينة العاشر من رمضان لبحث واقعة إجبار "أب" لابنه على الجلوس أعلى تندة شرفة في الشمس الحارقة.

وأضاف المصدر أنه سيتم تقديم الرعاية اللازمة للطفل حال التأكد من تعرضه للتعنيف أو معاملته بقسوة من جانب والده.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفل يجلس أعلى "تندة" شرفة بمدينة العاشر من رمضان.

وظهر خلال الفيديو رجل يقف في شرفة إحدى الشقق بينما يجلس طفله على "التندة" ورفض الأول طلب ابنه - على ما يبدو- السماح للطفل بالدخول للشقة .

وقال "متداولوا" المقطع أن أحد الأباء مقيم بالمجاورة 46 بمدينة العاشر من رمضان أجبر ابنه على الجلوس على التندة لفترة من الوقت معرضا إياه لأشعة الشمس وارتفاع درجة الحرارة . دون معرفة السبب وراء ذلك.

https://www.facebook.com/watch/?ref=search&v=321240839265265&external_log_id=aaedb8c1-d7d6-44a7-bee5-3b21e5349a39&q=%D8%A3%D8%A8%20%D9%8A%D8%B9%D8%B0%D8%A8%20%D8%B7%D9%81%D9%84%D9%87%20%D9%81%D9%8A%20%D8%A7%D9%84%D8%B4%D9%85%D8%B3

وأثار الفيديو حالة من الاستياء بين متداوليه الذين طالبوا بضبط الأب ومحاسبته لتعامله مع ابنه بهذه الطريقة حتى وإن كان يقصد معاقبته على خطأ ما.

وفي السياق ذاته قال مصدر أمني لـ "الوطن" إنه جار فحص الفيديو وتحديد مكان الواقعة بدقة وسيتم التعامل مع الواقعة وفقا للإجراءات القانوينة.