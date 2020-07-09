النيابة تعاين مكان توثيق طفلين بالحبال في الشرقية وتأمر بضبط المتهم

أمرت نيابة أبو كبير بضبط وإحضار ابن عم المتهم بتوثيق طفلين بالحبال، والذي قام بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو، كما عاين فريق من النيابة مكان الواقعة ولا تزال التحقيقات جارية مع المتهم المضبوط.

وكان اللواء عاطف مهران مدير أمن الشرقية، تلقى إخطارا من مركز شرطة أبو كبير يفيد بتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو ظهر خلاله طفلين موثقين بالحبال داخل صالة منزل بقرية بأبو كبير.

فيما سمع خلال المقطع صوت شخص يبدو أنه صاحب المنزل، يتحدث إلى الطفلين موجها لهما عبارات اللوم لمحاولتهما سرقة دراجة من أمام منزله. فيما قام ابن عم صاحب المنزل "ص ه ه ع" بتوثيق الواقعة بمقطع فيديو وبثه على مواقع التواصل.

وانتقلت قوة من الشرطة إلى مكان البلاغ وضبطت "ص م ه" 45 عاما، صاحب المنزل والطفلين، وجرى اصطحابهم إلى مركز الشرطة وجار عرضهم على النيابة.