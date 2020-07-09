إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 166 فدانا في الشرقية

أعلن الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، إزالة 29 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمساحة 166 فدانا، بالإضافة إلى إزالة 12 حالة تعد بالبناء المخالف على مساحة 500 متر بنطاق مركز الحسينية.

وأشار إلى أن الأجهزة التنفيذية بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وجهات الولاية نفذت قرارات الإزالة للتعديات المخالفة على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، وذلك خلال اليوم الأول للموجه 16، والتي بدأت منذ أمس لإزالة كافة التعديات على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية بمختلف مراكز ومدن وقرى المحافظة.

وقال المحافظ، إنه لا تهاون مع المعتدين على أراضي أملاك الدولة والأراضي الزراعية، وسيتم تطبيق القانون على الجميع لحين استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وأضاف المحافظ، أن الموجة 16 تشمل حالات التعديات على أملاك الدولة التي لم تتقدم بأي طلبات تقنين والحالات غير الجادة في التقنين والحالات التي أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدي على أراضي المنفعة العامة والأراضي الزراعية.