عقد برامج تدريبية للمرشدين الزراعيين في الشرقية

أعلن المهندس علي لاشين مدير عام الزراعة، عن تعاون إدارة الإرشاد الزراعي بالمديرية مع أعضاء اللجنة العلمية بمركز بحوث الأرز، في تنظيم يوم حقلي إرشادي مزروع بمحصول الأرز صنف سخا 108 بقرية طاروط التابعة لإدارة الزقازيق الزراعية، لمتابعة التجميعات الإرشادية الخاصة بتوفير المياه في الأنشطة الزراعية وتلقي أسئلة واستفسارات المزارعين والرد عليها.

وأضاف "لاشين"، أنه في إطار الحملة القومية للنهوض بمحصول الذرة الشامية، جرى تنفيذ برنامج تدريبي لأخصائيي الذرة بنطاق المحافظة لتوعيتهم بطرق المعاملات الزراعية لمحصول الذرة وكيفية الوقاية من الآفات والأمراض التي تصيبه، وكذلك كيفية الوصول إلى تحقيق أعلى إنتاجية لمحصول الذرة وتوفير استهلاك المياه.

وأشاد المزارعون بدور مديرية الزراعة في تنظيم الندوات الإرشادية لتوعيتهم بكيفية استخدام أحدث الأساليب العلمية في الزراعة، لتحقيق أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية.